القدس المحتلة 08 شعبان 1444 هـ الموافق 28 فبراير 2023 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم، استمرار اعتداءات المستوطنين على القرى والبلدات الفلسطينية، مما أدى لإصابات في صفوف الفلسطينيين، واستمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي في تنفيذ عمليات اقتحام للمدن والبلدات الفلسطينية، وحصار مدينة أريحا في الضفة الغربية، وإغلاق معبر الكرامة في أريحا في وجه المسافرين الفلسطينيين.وأنبأت صحف الثلاثاء، بعقد مجلس الأمن الدولي اليوم جلسة مُغلقة بشأن الأوضاع في فلسطين المحتلة، يستمع خلالها الأعضاء إلى إحاطة من منسق الأمم المتحدة للشرق الأوسط تور وينيسلاند، حول عمليات التصعيد الإسرائيلي الأخيرة، خاصة اعتداءات المستوطنين على مدينة نابلس، ودعوة الخارجية الأمريكية الاحتلال لمحاسبة المستوطنين.واهتمت بتشكيل مجلس الوزراء الفلسطيني للجنة خاصة لحصر الأضرار الكبيرة في المنازل والممتلكات، التي تعرضت للحرق والتخريب في بلدة حوارة بمدينة نابلس، نتيجة عدوان واعتداءات المستوطنين، وتحذير مستشار ديوان الرئاسة الفلسطينية لشؤون القدس أحمد الرويضي، من أن الأيام المقبلة خطرة على المسجد الأقصى، في ظل معركة تثبيت وحماية المقدسات والعقارات والمؤسسات، وأن هدف المشاريع التي يجري الإعلان عنها تباعاً، هو تكريس سيادة الاحتلال الإسرائيلي، وخلق حقائق جديدة على الأرض، وتقليص الوجود الفلسطيني.وتطرقت لمواصلة الأسرى خطواتهم النضالية داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي لليوم الرابع عشر على التوالي، للمطالبة بحقوقهم الإنسانية، والتي حرمهم الاحتلال منها وتحذيرهم من خطورة الأوضاع داخل السجون في ظل الاقتحامات والاعتداءات المتكررة عليهم من الاحتلال الإسرائيلي.// انتهى //10:58ت م0041