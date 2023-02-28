سكاكا 08 شعبان 1444 هـ الموافق 28 فبراير 2023 م واستسلّم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، تقرير أعمال فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لعام ٢٠٢٢، وتقريرًا مماثلًا لجهود الفرع بأعمال الحج لعام ١٤٤٣هـ، كما دشن سموه الدورة العلمية الموحدة بالمنطقة.جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه في الإمارة اليوم، مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد محمد بن دخيل الدخيل.واطلع الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز في مستهل اللقاء على ما احتواه التقريران من إنجازات ومشاركات الفرع الفاعلة، وكل ما يتعلق بخدمة بيوت الله من أعمال الإنشاء والترميم والصيانة.بعد ذلك دشن سموه إلكترونيًا الدورة العلمية الموحدة بالمنطقة التي ستبدأ يوم السبت الموافق ١٢-٨-١٤٤٤هـ، التي تنظمها إدارة الدعوة بالفرع في جامع الشيخ فيصل المبارك بمدينة سكاكا, مشيدًا بما تضمنه التقريران من معلومات حول جهود وإنجازات حققها فرع الوزارة.وأكد سمو أمير المنطقة أهمية تنفيذ البرامج الدعوية والتوعوية بما يسهم في تعزيز جانب القيم والآداب، وترسيخ معاني التسامح والاعتدال, منوهًا بالدعم غير المحدود الذي تحظى به المنطقة من القيادة الرشيدة - أيدها الله - ودعمها للقطاعات كافة.من جهته عبّر الدخيل عن عظيم شكره لسمو أمير المنطقة على توجيهاته المستمرة ومتابعته الدائمة لما فيه خدمة بيوت الله وخدمة المواطنين والمقيمين بالمنطقة.// انتهى //11:23ت م0043