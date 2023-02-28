سكاكا 08 شعبان 1444 هـ الموافق 28 فبراير 2023 م واسوجّه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، بإطلاق مهرجان زيتون الجوف الدولي السادس عشر في ١٦ شعبان الجاري ٨ مارس ٢٠٢٣، ولمدة عشرة أيام، بمركز الأمير عبدالإله الحضاري بمدينة سكاكا.وأوضح أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان، أن توجيه سمو أمير المنطقة يأتي لما للمهرجان من دور في التسويق للمنتجين، وإبراز المنتج الأساسي للمنطقة، وكذلك صناعة فرص استثمارية في زيت الزيتون، لافتًا إلى إسهام المهرجان في رفع مستوى الحراك الاقتصادي والتجاري بالمنطقة، وزيادة نسبة إسهام القطاع الزراعي، ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030م، مؤكدًا أن الشراكة مع أرامكو كشريك رسمي تسهم في تحقيق أهداف المهرجان.ونوّه المهندس الشرعان بدعم سمو الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، للمنتجين ومزارعي الزيتون بالمنطقة، وتوجيه سموه الدائم بتذليل جميع العقبات لرفع جودة المنتج وزيادة حجم الإنتاج، تحقيقًا لأهداف رؤية المملكة 2030م، وتطلعات القيادة الرشيدة - حفظها الله -.وقدم أمين المنطقة شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، على دعمه المستمر وغير المحدود لخدمة المنطقة في جميع المجالات وحرص سموه الدائم على دعم المزارعين بالمنطقة.// انتهى //11:39ت م0045