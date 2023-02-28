لندن 08 شعبان 1444 هـ الموافق 28 فبراير 2023 م واسأبرزت الصحف البريطانية الصادرة اليوم، توصل المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، لاتفاق بشأن بروتوكول إقليم أيرلندا المالية لما بعد الخروج الأوروبي.وتناقلت نبأ ارتفاع حصيلة قتلى تحطم سفينة المهاجرين بالقرب من الشواطئ الإيطالية إلى ٦٢ شخص، فيما تستمر التحقيقات لمعرفة ملابسات الكارثة الإنسانية.وعرجت على تحذير الرئيس الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، من ضرورة إجراء اصلاحات جذرية على قطاع الزراعة في بلاده وسط مخاوف من نقص إمدادات الغذاء وتردي التقنيات المستخدمة.وواكبت صحف الثلاثاء، دعوة الأمم المتحدة، المانحين لرفع سقف التبرعات لمعالجة الأزمة الإنسانية في اليمن، مشيرةً إلى أنه تم جمع ١.٢ مليار دولار من جملة ٤.٣ مليار تكلفة الخدمات المخططة لهذا العام.// انتهى //11:42ت م0046