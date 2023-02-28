بروكسل 8 شعبان 1444هـ الموافق 28 فبراير 2023م واسأقامت بعثة المملكة العربية السعودية لدى الاتحاد الأوروبي، الليلة الماضية، حفل عشاء، تكريماً لرئيس البعثة السفير سعد بن محمد العريفي، بمناسبة انتهاء مهامه في بروكسل.وتقدم السفير العريفي بهذه المناسبة، بالشكر والامتنان للقيادة الرشيدة، ولوزارة الخارجية، على دعم البعثة في مسيرتها، ولأعضاء البعثة على عملهم الجاد لتأسيس بعثة المملكة لدى الاتحاد الأوروبي وتحقيق أهدافها لخدمة المملكة وتعزيز علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي رغم التحديات التي واجهت الجميع وفي مقدمتها جائحة كورونا.كما عبر عن شكره لمسؤولي الاتحاد الأوروبي وسفراء دول مجلس التعاون الخليجي والدول الشقيقة على تعاونهم ودعمهم الذي أسهم في بناء حوار بناء لتعزيز علاقات أكثر إنتاجية وإيجابية.حضر الحفل، عدد من الدبلوماسيين العرب والأجانب، وعدد من رجال الإعلام، فيما قدم أعضاء البعثة للسفير العريفي درع عرفان وتقدير.// انتهى //11:43ت م0047