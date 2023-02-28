الخرطوم 08 شعبان 1444 هـ الموافق 28 فبراير 2023 م واسسلطت الصحف السودانية الصادرة اليوم الضوء على تأكيد وزير الخارجية السوداني علي الصادق، أن السودان ومصر يرفضون مسألة تقسيم المياه، مؤكدًا أن حل أزمة سد النهضة مرتبط بالمفاوضات بين السودان ومصر وإثيوبيا فقط، وشدد على رفضهم أي إملاءات أو أجندات خارجية، لافتًا أن الوسطاء لو أصروا على فرض مسألة تقسيم المياه فلن يتم التوصل إلى أي اتفاق.ونقلت عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في السودان “أوتشا”، في تحديث عن الوضع الإنساني أن التقديرات تشير إلى أن حوالي 4 ملايين طفل دون سن الخامسة والنساء الحوامل والمرضعات يعانون من سوء التغذية الحاد، منهم 611 ألف يواجهون سوء التغذية الحاد الوخيم.ونشرت صحف الثلاثاء إعلان والي غرب كردفان خالد محمد أحمد جيليه حالة الطوارئ في كل الولاية ومناطق البترول اعتبارًا من أمس الاثنين ،ولمدة شهر قابلة للتجديد وذلك عقب اعتداء الأهالي على مناطق إنتاج النفط.ونشرت صحف السودان بيان هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أنّ العشرات من المستوطنين هاجموا قرية يزرا في الأغوار الشمالية، وحطموا منازل ومنشآت فلسطينية، بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي.// انتهى //11:48ت م0048