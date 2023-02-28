بغداد 8 شعبان 1444 هـ الموافق 28 فبراير 2023 م واسأبرزت الصحف العراقية الصادرة اليوم، تأكيد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، بتبني ملف مكافحة الفساد واسترداد الأموال العراقية المهربة وفق برنامجه الحكومي.واهتمت بلقاء وزير خارجية العراق فؤاد حسين، بالسفير الفرنسي في بغداد ايريك شوفاليه، للتباحث بملفات التعاون الاقتصادي والطاقة بين البلدين.وواكبت الصحف، تشكيل الحكومة العراقية غرفة عمليات خاصة تحسبًا للمتغيرات المناخية أو الزلازل التي قد تحدث بعد الهزات الأرضية الأخيرة التي ضربت البلاد.وتناولت صحف الثلاثاء، شح المياه الحاد في العراق بعد جفاف واضح أصاب نهري الفرات ودجلة بمستوى لم يحصل من قبل.// انتهى //11:59ت م0049