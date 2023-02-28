الرياض 08 شعبان 1444 هـ الموافق 28 فبراير 2023 م واسأعلنت الهيئة العامة للموانئ "موانئ" اليوم، عن إضافة شركة "BTL" الخدمة الملاحية الجديدة "ISI" إلى ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، بهدف تقديم خدمات ملاحية عالمية المستوى للعملاء الإقليمين والدوليين.ويأتي ذلك تحقيقًا للهدف الإستراتيجي للهيئة بـ "تحسين مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية مع خدمات الشحن وخطوط الملاحة العالمية" اتساقًا مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي ومحور ربط ثلاث قارات.وتُسهم الخدمة الجديدة في ربط ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بمينائي موندرا الهندي، وأم قصر العراقي بعدد سفينة واحدة؛ تبلغ طاقتها الاستيعابية 929 حاوية قياسية، بداية من 19 فبراير لعام 2023م.يُذكر أن "موانئ" قد أعلنت خلال شهر يناير لعام 2023م عن إضافة كبرى الخطوط الملاحية 5 خدمات جديدة إلى موانئ "جدة الإسلامي، والملك عبدالعزيز بالدمام، والجبيل التجاري" التي تُسهم في ربط المملكة بعدد 43 ميناء عالميًا.ويشهد ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام برامج تطوير مُستمرة؛ ومواصلة النجاحات التي أسهمت بدورها في تعزيز إنتاجيته، وأكدت على ما يمتلكه من قدرات تشغيلية ولوجستية نوعية، بما يعزز مكانته في المركز الـ 14 عالميًا في مؤشر أداء كفاءة موانئ الحاويات الصادر عن البنك الدولي.ويُعد الميناء؛ الميناء الرئيس للمملكة على ساحل الخليج العربي، ويتميز بموقعه الذي يُعد نافذة تجارية متكاملة تربط المملكة بالعالم ومساحته التي تصل إلى 19 كم2، ووجود 43 رصيفًا تصل طاقتها الاستيعابية إلى 105 ملايين طن.// انتهى //12:05ت م0050