جيزان 08 شعبان 1444 هـ الموافق 28 فبراير 2023 م واسأصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا متقدمًا من تكون أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، تشمل تأثيراتها المصاحبة، نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول، على محافظات الحرث، والدائر بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، وأبو عريش، وأحد المسارحة، والدرب، والطوال، وبيش، وصامطة، وصبيا، وضمد، ومركز الفطيحة، والمناطق المفتوحة و الطرق السريعة.وبيّن المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الـتاسعة مساءً.// انتهى //12:10ت م0051