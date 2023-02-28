لندن 08 شعبان 1444 هـ الموافق 28 فبراير 2023 م واسهبطت أسعار الذهب اليوم، متجهة صوب أكبر خسارة شهرية لها منذ يونيو 2021، وفي ظل توقعات بأن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة قريبا.وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 1811.74 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل أدنى مستوى له في شهرين أمس الإثنين .. وانخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.4 % إلى 1817.30 دولار للأوقية.وتراجعت الفضة في السوق الفورية 0.2 % إلى 20.58 دولار للأوقية.// انتهى //13:24ت م0072