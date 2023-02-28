اقتصادي / الذهب يتجه لتكبد أكبر خسارة شهرية منذ يونيو 2021
الثلاثاء 1444/8/8 هـ الموافق 2023/02/28 م واس
لندن 08 شعبان 1444 هـ الموافق 28 فبراير 2023 م واس
هبطت أسعار الذهب اليوم، متجهة صوب أكبر خسارة شهرية لها منذ يونيو 2021، وفي ظل توقعات بأن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة قريبا.
وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 1811.74 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل أدنى مستوى له في شهرين أمس الإثنين .. وانخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.4 % إلى 1817.30 دولار للأوقية.
وتراجعت الفضة في السوق الفورية 0.2 % إلى 20.58 دولار للأوقية.
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