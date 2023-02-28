الرياض 08 شعبان 1444 هـ الموافق 28 فبراير 2023 م واسأعلن عميد الدراسات العليا في جامعة الملك سعود الدكتور هشام بن عبد العزيز الهدلق عن إتاحة بوابة القبول لبرامج الدراسات العليا بجامعة الملك سعود (الدبلوم العالي – الماجستير – الدكتوراه) للعام الجامعي 1445هـ، ابتداءً من يوم الأحد 1444/8/20 وحتى نهاية دوام يوم الثلاثاء 1444/9/6هـ ا، وذلك على الرابط التالي: (https://dgs.ksu.edu.sa)وأوضح في تصريح لوكالة الأنباء السعودية أن الشروط العامة للتقديم على بوابة القبول الإلكتروني ببرامج الدراسات العليا (الماجستير – الدكتوراه) تتطلب الحصول – على الأقل - على درجة (65) في اختبار القدرات العامة للجامعيين، وتقديم توصيتين داعمتين لطلب الالتحاق، واستثناء المتقدمين الحاصلين على درجات علمية باللغة الإنجليزية من جامعات الدول الأجنبية التي لغة الدولة الرسمية فيها اللغة الإنجليزية (وفق قائمة العمادة) من تحقيق الحد الأدنى لشرط اللغة؛ إضافة إلى الشروط الخاصة بالأقسام والبرامج.وأفاد أن التقديم متاح عبر البوابة الإلكترونية فقط، وأن العمادة لن تستقبل المستندات الورقية للتقديم على برامج الدراسات العليا، مشيراً إلى أن بوابة القبول للتقديم على الدراسات العليا مبرمجة بناءً على الشروط العامة (للجامعة) والخاصة (للكليات والأقسام والبرامج) والتي تم تحديثها هذا العام وفقاً للائحة المنظمة للدراسات العليا واستجابة لاحتياجات المجتمع وتوفير فرصة أكبر للراغبين في تطوير معارفهم ومهاراتهم، وأن الرغبة تظهر حسب البيانات المطلوبة وبعد تحقيق جميع الشروط.وأشار إلى أنه يجب تحقيق جميع الشروط العامة للقبول (للجامعة) والخاصة (للكليات والأقسام) عند تقديم الطلب خلال فترة التقديم عبر بوابة القبول وأن على المتقدم اختيار البرنامج المناسب له للتقديم، مبيناً أنه لن يتم إصدار قبول نهائي في حال عدم تحقيق الشروط كافة خلال فترة التقديم.وحث الراغبين في الالتحاق ببرامج الدراسات العليا الاطلاع على البرامج ومتطلبات وشروط القبول عبر موقع عمادة الدراسات العليا على الرابط (https://graduatestudies.ksu.edu.sa/ar/node/3008) أو التواصل على إيميل وهواتف العمادة خلال فترة التقديم فقط (8057955 - 011 / 8058646 - 011) أو حساب العمادة على تويتر (@DGS_KSU) أو البريد الإلكتروني (dgsad@ksu.edu.sa )، كما حث المتقدمين عند الإرسال على البريد الإلكتروني كتابة الاسم/ رقم الهوية/ الكلية/ القسم/ والبرنامج الذي يرغب بالتقديم عليه لمساعدته بشكل أفضل.// انتهى //13:26ت م0074