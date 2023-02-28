العلا 08 شعبان 1444 هـ الموافق 28 فبراير 2023 م واستُعد منطقة "الحِجر" في محافظة العلا، واحدةً من من أبرز المواقع السعودية التي أدرجت ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي، لما تحويه من حضارات وآثار لمدافن منحوتة داخل الجبال تعود للعصور النبطية.وتبلغ تلك المدافن قرابة الـ 111 مدفناً، تزخر من الخارج بنقوش ورسومات ذات دلالات على تلك الحضارات التي سادت ثم بادت.ويتعرّف الزوار عند قدومهم إلى منطقة الحِجر على المرأة النبطية "هينة"، التي توفيت منذ أكثر من 2000 عام، وأعيد مؤخراً تشكيل ملامح وجهها؛ باستخدام التقنيات الحديثة، ليتم عرضها في مركز الزوار، بعد ذلك ينتقلون لعدد من الحافلات السياحية والسيارات, والعربات التي تجرها الخيول؛ بإتجاه الحِجر، حيث يستقبلهم الراوي المحلّي؛ ليحكي لهم القصص التاريخية للحضارات التي مرت على تلك المنطقة.كما تضم العلا عدداً من المواقع التاريخية،منها: دادان التي كانت عاصمة مملكتي دادان ولحيان، وآلاف المواقع والنقوش القديمة للفنون، إضافةً إلى معالمها السياحية التي باتت مقصداً للسياح من مختلف دول العالم،// انتهى //13:26ت م0075