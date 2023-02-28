الكويت 08 شعبان 1444 هـ الموافق 28 فبراير 2023 م واسأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم، على انخفاض مؤشرها العام 4ر22 نقطة ليصل عند مستوى 43ر7244 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 31ر0 %، وكمية تداول 8ر126 مليون سهم عبر تنفيذ 10674 صفقة نقدية بقيمة 4ر60 مليون دينار.وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 5ر16 نقطة ليصل عند مستوى 70ر5548 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 30ر0 %، من خلال تداول 3ر34 مليون سهم عبر تنفيذ 2712 صفقة نقدية بقيمة 10ر5 مليون دينار.وانخفض مؤشر السوق الأول 8ر35 نقطة ليصل عند مستوى 77ر8069 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 44ر0 %، من خلال تداول 5ر92 مليون سهم عبر تنفيذ 7962 صفقة بقيمة 3ر55 مليون دينار.وفي موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 8ر31 نقطة ليصل عند مستوى 13ر5703 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 56ر0 %، من خلال تداول 4ر30 مليون سهم عبر تنفيذ 2257 صفقة نقدية بقيمة 8ر4 مليون دينار.// انتهى //13:31ت م0077