حائل 08 شعبان 1444 هـ الموافق 28 فبراير 2023 م واسنيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل, أطلق وكيل إمارة المنطقة عادل بن صالح آل الشيخ بمقر الإمارة اليوم، الحملة الإرشادية الرقابية في المنطقة "تراثنا البيئي" التي ينظمها المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، بحضور المدير التنفيذي للترخيص وعمليات الالتزام بالمركز المهندس عيد بن سعد الجعيد، والمدير التنفيذي للعمليات الإقليمية بالمركز المهندس سليمان السنقوف, ووكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية المكلف المهندس عماد الصبحي.واطلع آل الشيخ على مهام ورؤية المركز وأهداف الحملة وآلية عملها الإرشادي والرقابي في حائل والمحافظات التابعة لها والدور الإرشادي الذي تقوم به، للارتقاء بالالتزام البيئي لجميع المنشآت والأنشطة ذات الأثر البيئي وتطبيق نظام البيئة ولوائحه التنفيذية.// انتهى //13:32ت م0078