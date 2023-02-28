الدمام 08 شعبان 1444 هـ الموافق 28 فبراير 2023 م واسأطلقت الإدارة العامة للتعليم في المنطقة الشرقية اليوم، خدمة التسجيل في النقل المدرسي للعام الدراسي 1445هـ، عبر نظام "نور" الإلكتروني في جميع المراحل الدراسية، بمختلف مدن ومحافظات المنطقة.وأوضحت الإدارة العامة للتعلم بالمنطقة الشرقية أن حافلات النقل التعليمي مستوفية لأدوات الأمن والسلامة وحساسات استشعار أمامية وخلفية، وشاشة وكاميرا عند الرجوع للخلف، وزر الأمان في الجزء الداخلي الخلفي من الحافلة لإطفاء المحرك وذلك حتى يتم فحص الحافلة والتأكد من خلوها من الطلاب، إضافةً إلى تزويد الحافلات بنظام التتبع GPS, إلى جانب تهيئة السائقين بالتدريب على اتباع إرشادات الأنظمة المرورية ومعايير الأمن والسلامة.ودعا تعليم الشرقية أولياء الأمور الراغبين في تسجيل أبنائهم وبناتهم للمبادرة بالتسجيل عبر نظام "نور" وتعبئة طلب خدمة النقل المدرسي، مشيراً إلى أن الطلاب والطالبات من مستفيدي الضمان الاجتماعي وذوي الإعاقة معفيين من أجور التسجيل في خدمة النقل المدرسي.// انتهى //13:35ت م0081