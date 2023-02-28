مكة المكرمة 08 شعبان 1444 هـ الموافق 28 فبراير 2023 م واسأطلقت جامعة أم القرى الصَّيدليَّة التَّعليميَّة الافتراضيَّة الأولى بمنطقة مكَّة المكرَّمة؛ بحضور وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور عامر الزائدي.وتهدف الصيدليَّة، التي تم إطلاقها في كلية الصيدلة، إلى أهميَّة إدراج التّقنيات الحديثة لرفع جودة مخرجات التَّعليم كما تعمل على تأهيل الطَّلبة لسوق العمل، وتعريفهم على الصَّيدليَّات المجتمعيَّة، والأشكال المختلفة للدَّواء، وكيفيَّة تنظيمها، وطرق حفظ الدواء، إضافة إلى تدريبهم على مراجعة الوصفات الطِّبيَّة، وتحديد الأخطاء.وتبرز أهمية الصيدلية التعليمية في محاكاة الواقع العملي بالصيدلية المجتمعية وعلى مساهمتها في التطوير المهني وخلق فرص لطلبة الكلية وتطوير المهارات الإكلينيكية و المحاكاة التعليمية والتي تتضمن خطط وبرامج الكلية الدراسية ومدى استفادة الطُّلاب منها وشرح طريقة طلب الدَّواء، وكيفيَّة تسجيل واستخراج الوصفات الطِّبيَّة الخاصَّة بذلك.// انتهى //13:39ت م0083