الجبيل الصناعية 08 شعبان 1444 هـ الموافق 28 فبراير 2023 م واسانطلقت أمس، فعاليات ملتقى الإرشاد المهني الذي تنظمه الإدارة العامة للتعليم بالهيئة الملكية بالجبيل بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور أحمد بن زيد آل حسين، وذلك في قاعة المؤتمرات بمركز الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان آل سعود للأبحاث والتدريب.ويستهدف الملتقى الذي يستمر ثلاثة أيام، طلاب وطالبات السنة التحضيرية، والطلبة المقبلين على التخرج من كلية الجبيل الصناعية ومعهد الجبيل التقني، بهدف تمكين الطلاب والطالبات المستجدين والخريجين، والتعرف على مهارات ومتطلبات سوق العمل الحالي والمستقبلي من أجل تحقيق الاستقرار الأكاديمي والمهني ولموائمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل.ويتضمن الملتقى ورش عمل تفاعلية، تُقدم خدمات الإرشاد المهني على مدار اليوم للطلبة حضوريًا وعن بُعد من قبل المختصين في الاستشارات المهنية بشكل فردي لمساعدة الفئات المستهدفة في التطوير المهني وتشتمل الاستشارات المهنية على مجالات عدة منها مقياس الميول المهني وإعداد السيرة الذاتية.ويُقام على هامش الملتقى معرض للتخصصات الأكاديمية المتاحة في كلية الجبيل الصناعية ومعهد الجبيل التقني وذلك لتعريف وتوجيه الطلاب والطالبات لاختيار التخصص الصحيح من خلال التنمية المعرفية والإرشادات والتوجيهات التي يقدمها أعضاء هيئة التدريس في كل قسم.// انتهى //13:50ت م0084