الباحة 08 شعبان 1444 هـ الموافق 28 فبراير 2023 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة في مكتبه بديوان الإمارة اليوم, مدير مطار الملك سعود بالباحة المهندس فيحان الغامدي, بحضور محافظ العقيق سالم بن مسير بن طواله, ونائب مدير المطار عبدالله الغامدي .وجرى خلال الاستقبال بحث عدد من الموضوعات والخدمات التي يقدمها المطار للمستفيدين بالمنطقة فيما ناقش سموه الملاحظات التي يقدمها المواطنين التي تعدّ أولى اهتمامات سموه سعيا لتحقيق الخدمة الأفضل لجميع المستفيدين .كما تسلم سمو أمير المنطقة تقريراً عن أبرز الأعمال المنجزة والإجراءات المتبعة , منوها بالدعم والاهتمام الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لكل ما من شأنه خدمة المواطن والمقيم والمستفيدين من خدمات المطار .//انتهى//15:09ت م0101