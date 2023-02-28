اجتماعي / مركز الملك سلمان للإغاثة يُوزّع 1650 سلة غذائية في عدة مناطق بإقليم السند في باكستان
الثلاثاء 1444/8/8 هـ الموافق 2023/02/28 م واس
إسلام آباد 08 شعبان 1444 هـ الموافق 28 فبراير 2023 م واس
وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول1.650 سلة غذائية في مناطق دادو، وسانقر، وجامشرو بإقليم السند في باكستان، استفاد منها 11.550 فردا.
ويأتي ذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي الذي يُنفّذه المركز في باكستان لعام 2022-2023م، للتخفيف من معاناة المتضررين والمحتاجين هناك.
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15:10ت م
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