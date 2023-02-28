إسلام آباد 08 شعبان 1444 هـ الموافق 28 فبراير 2023 م واسوزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول1.650 سلة غذائية في مناطق دادو، وسانقر، وجامشرو بإقليم السند في باكستان، استفاد منها 11.550 فردا.ويأتي ذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي الذي يُنفّذه المركز في باكستان لعام 2022-2023م، للتخفيف من معاناة المتضررين والمحتاجين هناك.//انتهى//15:10ت م0102