جيزان 08 شعبان 1444 هـ الموافق 28 فبراير 2023 م واسرأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان رئيس مجلس إدارة جمعية الأمير محمد بن ناصر للإسكان التنموي اليوم ، اجتماع مجلس إدارة الجمعية الأول للعام الحالي ، بحضور نائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور عاصم محمد المدخلي ، وذلك بقاعة الاجتماعات في الجمعية.وفي بداية الاجتماع أكد سموه أهمية الاجتماع في بحث المهام والأدوار الخاصة بالجمعية من خلال القيام بالواجبات المنوطة بها والخدمات الاسكانية التنموية التي تقدمها وفقاً لرؤيتها و رسالتها و أهدافها وخطتها الاستراتيجية و التشغيلية، موجهاً بالعمل الجاد والمخلص من قبل أعضاء مجلس الإدارة والعاملين بالجمعية وتظافر الجهود بينهم ومختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة بما يحقق الأهداف المرجوة من الجمعية.كما نوه أمير جازان بما تجده المنطقة من دعم ورعاية من قبل القيادة الحكيمة - حفظها الله - في مختلف المجالات التنموية والخدمية والاجتماعية ومنها مشروعات القطاع غير الربحي و قطاع الإسكان التنموي.وجرى خلال الاجتماع بحث كافة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ، ومنها استعراض التقرير الختامي والقوائم المالية للعام المالي المنصرم ، وكل ما يهم عمل الجمعية واحتياجاتها وما تم تحقيقه من إنجازات ، ومناقشة عدد من الآراء والمقترحات التي تقدم بها أعضاء مجلس الإدارة.ثم التقطت الصور التذكارية لسمو امير جازان مع أعضاء الجمعية.عقب ذلك دشن سمو الأمير محمد بن ناصر المبنى الجديد للجمعية والموقع الالكتروني مستمعا من مديرها التنفيذي عبده واصلي إلى شرح عن آلية العمل والخدمات المقدمة للمستفيدين .وتجول سموه وأعضاء مجلس إدارة جمعية الأمير محمد بن ناصر للإسكان التنموي , على مرافق مقر الجمعية الجديد ومركز التطوع الإسكاني لخدمة مستفيدي طلبات الإسكان التنموي في المنطقة الذي تحتضنه الجمعية.// انتهى//15:13ت م0103