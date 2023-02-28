الرياض 08 شعبان 1444 هـ الموافق 28 فبراير 2023 م واسشاركت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المؤتمر الأقليمي الأول للرعاية الاجتماعية الذي انعقد بمدينة القاهرة خلال الفترة 26 - 27 فبراير بالشراكة مع جامعة الدول العربية واليونيسف,بحضور عدد من وزراء التنمية الاجتماعية العرب ومشاركة الوزارات ذات الصلة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا، ومؤسسات المجتمع المدني، بالإضافة إلى المنظمات غير الحكومية الدولية.وأوضح وكيل الوزارة للتأهيل والتوجيه الاجتماعي الدكتور عبدالله الوهيبي أن المؤتمر يرتبط مباشرةً بمستهدفات الوزارة ويهدف إلى تبادل الرؤى والأفكار العملية حول سياسات الرعاية الاجتماعية وسبل تحقيق الأمن الاجتماعي في ظل المتغيرات المعاصرة، وواقع سياسات الرعاية الاجتماعية, كما يتناول المؤتمر الممارسات الدولية والإقليمية وخبرات الدول حول نظم الرعاية البديلة، وصياغة رؤية مستقبلية لسياسات الرعاية الاجتماعية لتحقيق الأمن الاجتماعي.// انتهى //15:15ت م0104