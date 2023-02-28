الرياض 08 شعبان 1444 هـ الموافق 28 فبراير 2023 م واسوقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول اتفاقية تعاون مشترك مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني لرعاية الأيتام وأسرهم في الولايات الشرقية بالسودان ، يستفيد منها 900 يتيم ويتيمة، وذلك على هامش منتدى الرياض الدولي الإنساني الثالث.وقع الاتفاقية مساعد المشرف العام للمركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز.وسيجري بموجب الاتفاقية توفير الدعم الاجتماعي والحياة الكريمة للأطفال الأيتام و أسرهم من محدودي الدخل أو عديمي الدخل في ولايات البحر الأحمر وكلاس والقضارف شرق السودان. ويأني المشروع استمرارا لجهود المملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للأيتام في الدول المتضررة.//انتهى//15:16ت م0106