الرياض 08 شعبان 1444 هـ الموافق 28 فبراير 2023 م واسوقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول اتفاقية تعاون مشترك لتوفير المياه الصالحة للشرب في جمهورية السودان مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني، يستفيد منها 60 ألف فرد، وذلك على هامش منتدى الرياض الدولي الإنساني الثالث.وقع الاتفاقية مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز .وتهدف الاتفاقية إلى إنشاء 24 محطة سقيا مياه متكاملة في عدة ولايات سودانية، وضمان الوصل المستدام للمياه الآمنة للشرب وأنشطة المنزل، ورقع قدرة المجتمع المستفيد لإدارة آبار المياه.وتأتي هذه الاتفاقية ضمن مشاريع مركز الملك سلمان للإغاثة المعنية بتطوير قطاع المياه و الإصحاح البيئي في الدول ذات الاحتياج.// انتهى //15:19ت م0107