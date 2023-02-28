نجران 08 شعبان 1444 هـ الموافق 28 فبراير 2023 م واسأنجزت أمانة نجران 90 % من المرحلة الأولى لأعمال مشروع درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار للأمانة بحي نهوقه.وأوضح وكيل التعمير والمشاريع بالأمانة المهندس محمد آل عامر أنه جرى الانتهاء من تنفيذ جميع أعمال الأحواض والقناة المفتوحة بطول 3600م، مشيرًا إلى أن المشروع يتكون من حواجز خرسانية من جهة الشرق والغرب لحصر السيول وتوجيهها على حوض تجميع بسعة 1300000م3 من المياه، وبأبعاد (1000*250م) يبدأ من بداية المسايل، ومن ثم قناة مفتوحة بطول 5 كيلو مترات بأبعاد (1*4 - 3*3م) مرورًا بعدد 4 أحواض تهدئة في طريق اللجم وصولًا لطريق الأمير سلطان.//انتهى//15:20ت م0108