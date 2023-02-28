الطائف 08 شعبان 1444 هـ الموافق 28 فبراير 2023 م واسأزالت أمانة الطائف أكثر من 3700 لوحة إعلانية وملصق مخالف ضمن جهودها لتحسين المشهد الحضري داخل النطاق العمراني والقضاء على مظاهر التشوه البصري.وقامت إدارة المشاركة المجتمعية بالأمانة بالتعاون مع المدارس والمتطوعين بإطلاق حملات لإزالة الكتابات والرسوم العشوائية من جدران المدارس وبعض الأسوار من خلال دهان الجدران، وتعزيز التوعية بضرورة الحفاظ على الذوق العام وعدم تشويه الجدران بالكتابات العشوائية.كما أنهت أمانة الطائف برنامجًا لصيانة ومعالجة اللوحات التعريفية والإرشادية في المحافظة، شملت أعمال الصيانة والإصلاح والدهانات، لضمان الاستفادة المثلى لسائقي السيارات والعابرين من اللوحات الارشادية بالأحياء وشبكة الطرق الداخلية.// انتهى//15:20ت م0109