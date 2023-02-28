كابل 08 شعبان 1444 هـ الموافق 28 فبراير 2023 م واسواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع السلال الغذائية للمتضررين من الفيضانات والأسر الأكثر احتياجا في أفغانستان لعام 2022 - 2023م، بالتعاون مع منظمة التعاون الإسلامي.وجرى أمس الأول توزيع 700 سلة غذائية في مديرية استالف بولاية كابل في أفغانستان، استفاد منها 700 أسرة بمعدل 4.200 فرد.ويأتي ذلك في إطار جهود المملكة ممثلة بالمركز للوقوف مع الشعب الأفغاني الشقيق والتخفيف من معاناة المتضررين من كارثة الفيضانات بمختلف المدن والولايات في أفغانستان.// انتهى //15:24ت م0111