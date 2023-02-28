الرياض 08 شعبان 1444 هـ الموافق 28 فبراير 2023 م واسوقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول اتفاقية تعاون مشتركة مع وزارة الصحة السودانية لتأهيل مراكز غسيل الكلى في السودان، يستفيد منها 3.960 فردا .وقع الاتفاقية مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز ، وذلك على هامش أعمال منتدى الرياض الدولي الإنساني الثالث.وتهدف الاتفاقية إلى دعم المستشفيات الحكومية بعدد 18 جهاز لغسيل الكلى و 18 كرسي مخصص لمرضى الغسيل الكلوي، و5 مولدات كهربائية.وتأتي هذه الاتفاقية المقدمة من المملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة لدعم المنشآت الصحية في جمهورية السودان بالأجهزة المخصصة لمرضى الغسيل الكلوي.// انتهى //15:37ت م0114