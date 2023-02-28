برشلونة 08 شعبان 1444 هـ الموافق 28 فبراير 2023 م واسوقّعت مجموعة stc، الممكّن الرقمي الرائد في المملكة العربيّة السعوديّة والمنطقة، مذكّرة تفاهم مع تحالف Alaian خلال المؤتمر العالمي للجوال MWC 2023 .ويهدف هذا التوقيع إلى تحقيق عدّة أهداف تضمّ تحديد الحلول الجديدة التي طوّرتها الشركات الناشئة من خلال أنشطة استكشاف دوليّة، ومشاركة أنماط الصفقات المبتكرة مع نماذج للأعمالٍ الناجحة في صناعة الاتّصالات.كما تشمل هذه الأهداف، مشاركة أفضل الممارسات والدروس المستفادة ودراسات الحالات الناجحة في مجال الابتكار الواسع النطاق، إلى جانب الظهور في أنشطة ريادة الأعمال العالمية والتعاون المشترك مع وسائل الإعلام والظهور في فعاليات الابتكارات العالميّة.ودشنت مجموعة stc اتفاقيتها مع تحالف Alaian في المؤتمر العالمي للجوال في برشلونة، وهو تحالف عالمي للابتكار إذ يضمّ 8 شركات اتصالات عالمية رائدة تسهم في ربط الشركاء وتبادل الخبرات والبحث عن الشركات الناشئة. كما يضمّ تحالف Alaian حوالى 700 مليون عميل من أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط وأميركا اللّاتينيّة.ويعمل التحالف على تعزيز فرص شركائه في البحث عن الشركات الناشئة عالمياً مستنداً على الحالات المستخدمة والتي تعزّز تقنيّات الاتّصالات الحاليّة والجديدة منها شبكة الجيل الخامس والألياف الضوئية وغيرها، إلى جانب تعدد العروضٍ التي تعزز القيمة المضافة لدى العملاء.كما يمكن للشركات الناشئة التي يحددها التحالف من الوصول إلى أفضل الموارد التي يوفّرها لهم أعضاء شركات الاتّصالات.وتستمرّ مجموعة stc بدعمها للشركات الناشئة كجزء من استراتيجيّتها في تطوير المواهب المحلّيّة في المملكة العربيّة السعوديّة. وبدورها كممكّن رقمي في المملكة العربيّة السعوديّة والمنطقة، كما دعمت مجموعة stc 92 شركة رقميّة ناشئة، تجاوزت معاملاتها الماليّة 10 مليارات ريال سعودي لهذه الشركات الناشئة من إجمالي القيمة السوقيّة.// انتهى //16:31ت م0131