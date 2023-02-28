الدمام 08 شعبان 1444 هـ الموافق 28 فبراير 2023 م واسعُقدت في الصالون الأدبي على كورنيش الدمام أمس، ندوة حوارية بعنوان "نخلة الأحساء ثقافياً", بمشاركة المثقف الدكتور عبدالله الخضير, والفنانة التشكيلية تغريد البقشي, والفنان التشكيلي أحمد المغلوث.وقال الدكتور الخضير خلال مشاركته في الندوة: "إن النخلة منذ أن وعينا على هذه الدنيا وهي جزء لا يتجزأ من حياة المواطن السعودي ويومياته منذ الصغر, وأعتقد أن لكل منطقة رمزية معينة، فعلى سبيل المثال حينما تأتي لأهل حائل يقول لك رمزيتي موقد حاتم الطائي ويعني الكرم، وأهل الجنوب حيث الجبال والغيوم والسحب، والرياض يقول لك الصحراء والروضات، إذاً كل مدينة لها رمزية ورمزية الأحسائيين هي هذه العَمَّة.. أكرموا عمتكم وهي النخلة".من جانبها أفادت الفنانة البقشي, أن لوحاتها وأعمالها الفنية تستلهمها من النخلة, التي باستقامتها استطاعت أن تلامس الشموخ والسمو والأنفة والكبرياء والعطاء غير المتناهي وغير المحدود،وأن واللوحات الموجود فيها النخلة تكون فريدة من نوعها.فيما أشار الفنان المغلوث إلى أنه رسم وصمم مجسمات مستوحاة من النخلة، منها كوفة الرطب، التي عملها من السعف والخوص، وكذلك مجسمات صغيرة من الرطب، متمنيا أن يشاهد تلك المجسمات في الميادين العامة.// انتهى //16:34ت م0134