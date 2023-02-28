الخرج 08 شعبان 1444 هـ الموافق 28 فبراير 2023 م واسالتقى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز محافظ الخرج بقاعة الاجتماعات بديوان المحافظة اليوم , الرئيس التنفيذي لشركة روشن للتطوير العقاري ديفيد جروفر وعددا من مسؤولي الشركة بحضور رئيس بلديةالمحافظة المهندس خالد الزيد ووكيل التعمير بالبلدية ومدير التخطيط العمراني.واطلع سمو المحافظ خلال اللقاء على عرض مرئي من المدير التنفيذي لشركة روشن نومان الدعجاني , لمشاريع شركة روشن في محافظة الخرج التي تعد أحد مشاريع صندوق الاستثمارات العامة.وعبّر سموه عن دعمه للمشاريع الوطنية والتنموية بالمحافظه التي تعزز جودة الحياة، مؤكداً في الوقت ذاته أنه إنفاذاً لتوجيهات القيادة -حفظها الله- فإن جميع الجهات ذات العلاقة بالمحافظة ستعمل على تسهيل إنجاز تلك المشاريع.// انتهى //16:54ت م0140