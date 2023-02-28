الخرطوم 08 شعبان 1444 هـ الموافق 28 فبراير 2023 م واستسلّم رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رسالة خطية من رئيس جنوب السودان الفريق أول سلفاكير ميارديت تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها.قام بتسليم الرسالة، كبير مستشاري رئيس جنوب السودان للبرامج الخاصة، بنجامين بول خلال لقاء رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان له اليوم، حيث أكد البرهان حرص السودان على تطوير التعاون مع جنوب السودان في جميع المجالات بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين.// انتهى //17:01ت م0142