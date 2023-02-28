القاهرة 08 شعبان 1444 هـ الموافق 28 فبراير 2023 م واسعقد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي جلسة مباحثات اليوم مع رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان، الذي يزور القاهرة حاليًا.وتناولت المباحثات سُبل دعم وتعزيز العلاقات الثنائية الاقتصادية بين البلدين، وإمكانيات تبادل الخبرات في مجاليّ الزراعة وإدارة المياه والري، إضافة إلى مناقشة الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك التعاون لمواجهة أزمتي الغذاء والطاقة العالميتين.ووقّع الرئيس المصري ورئيس وزراء المجر عقب مباحثاتهما، الإعلان المشترك حول الشراكة اللإستراتيجية بين البلدين لرفع مستوى العلاقات بينهما، كما شهد الجانبان مراسم التوقيع على عددٍ من مذكرات التفاهم المشتركة، في قطاعات التعليم والتدريب في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، والشباب والرياضة، والتعليم العالي والبحث العلمي.// انتهى //17:10ت م0144