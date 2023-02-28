رام الله 08 شعبان 1444 هـ الموافق 28 فبراير 2023 م واستوغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم شمال قطاع غزة، معززة بعدد من الآليات العسكرية والجرافات إلى الشرق من مخيم جباليا شمال القطاع، وشرعت بعمليات تجريف للأراضي الزراعية.وفي السياق أصيب فلسطينيان بجروح اليوم في اعتداء نفذه مستوطنون على مركبة فلسطينية بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية، وفق ما ذكر الهلال الأحمر الفلسطيني، كما أقدم مستوطنون على اقتلاع عشرات أشجار الزيتون غرب مدينة نابلس، في إطار اعتداءاتهم المستمرة على الفلسطينيين.// انتهى //17:40ت م0150