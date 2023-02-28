المهرة 8 شعبان 1444 هـ الموافق 28 فبراير 2023 مدشّن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول المشروع الطبي التطوعي لجراحة الحروق والتشوهات والتجميل والأمراض الجلدية في مستشفى الغيضة المركزي بمحافظة المهرة, بمشاركة 16 متطوعًا من مختلف التخصصات، وذلك خلال الفترة من 25 فبراير حتى 3 مارس 2023 م.وقام الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز منذ بدء المشروع, بإجراء 15 عملية جراحية متخصصة، والكشف على 85 حالة.ويأتي المشروع في إطار الدعم الذي تقدمه المملكة العربية السعودية من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة للقطاع الطبي في الجمهورية اليمنية الشقيقة.// انتهى //17:55ت م0151