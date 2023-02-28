الرياض 08 شعبان 1444 هـ الموافق 28 فبراير 2023 م واسنظمت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الاجتماع الخامس للجنة الآثار والمتاحف العامة بدول مجلس التعاون، يومي الاثنين والثلاثاء 27 - 28 فبراير 2023م في مقر الأمانة العامة بالرياض.ورأس الاجتماع المدير المساعد للمتاحف بوزارة السياحة والتراث في سلطنة عمان معطي بن سالم آل معطي -دولة الرئاسة الحالية-، بمشاركة جميع أعضاء اللجنة من دول المجلس.وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وفي مقدمتها البيان الختامي للمجلس الأعلى، والخطة السنوية للفعاليات والأنشطة المشتركة في مجال الآثار والمتاحف، والمعرض الدوري المشترك للآثار، وإستراتيجية الآثار والمتاحف، إلى جانب التطرق إلى التعاون الدولي المشترك، ومنصة إحصاءات الثقافة والآثار.// انتهى //17:58ت م0153