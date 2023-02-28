جنديرس 8 شعبان 1444 هـ الموافق 28 فبراير 2023 مواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس, توزيع المواد الإغاثية المتنوعة لمتضرري الزلزال في بلدة جنديرس بمدينة عفرين التابعة لمحافظة حلب بسوريا.وجرى توزيع 10 أطنان, و700 كيلو غرام من السلال الغذائية, و100 حقيبة إيوائية, و100 خيمة إيوائية، بالإضافة إلى 200 بطانية، استفاد منها 509 أفراد بواقع 100 أسرة من متضرري الزلزال.ويأتي ذلك ضمن الجسر الإغاثي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا، وذلك إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-, وتجسيدًا للدور الإنساني النبيل الذي تقوم به المملكة العربية السعودية.// انتهى //17:59ت م0155