عمّان 08 شعبان 1444 هـ الموافق 28 فبراير 2023 م واساستقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري، في مكتبه بالسفارة، اليوم، رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي.وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الأخوية بين البلدين والتعاون المشترك في مختلف المجالات وسبل تعزيزها وتطويرها.وقال الصفدي:" إنّ مواقف البلدين, بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والملك عبدالله الثاني بن الحسين - حفظهما الله-, تذهب دومًا نحو دعم مصالح أمّتينا العربية والإسلامية، لافتًا النظر إلى مستوى التنسيق والتشاور الدائم بين القيادتين.وأكّد عمق العلاقات السعودية الأردنية، والحرص المستمر على تطويرها، موضحًا أنّ ما يجمعهما من قضايا ومصالح مشتركة وعلاقات أخوية راسخة ومتجذرة يدفعهما إلى تعزيز التعاون المشترك في المجالات كافة.وأشاد الصفدي بمواقف المملكة الداعمة والمساندة للأردن، وقال " إن المملكة العربية السعودية وبتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين- حفظه الله-، لم تتخل يومًا عن مساندة ودعم الأردن وهو أمر نثمنه ونقدره".وحيّا رئيس مجلس النواب الأردني، مواقف المملكة ودورها التاريخي، في الدفاع عن قضايا الأمة العادلة، ودور مجلس الشورى في الدفاع عن مختلف قضايا الأمتين العربية والإسلامية, مؤكدًا أنّ وقوف المملكة إلى جانب الأردن في مختلف الظروف والأحوال، والإسهامات التي قدمتها لدعم الأردن، وإقامة المشاريع التنموية والاستثمارية، تعكس مدى حرص المملكة قيادة وحكومة وشعباً، للوقوف إلى جانب الأردن.ووصف ذكرى يوم تأسيس الدولة السعودية بالتاريخية، مؤكداً أن تأسيس المملكة العربية السعودية كان وسيبقى صمام أمان في حماية الأمن القومي العربي من أية تهديدات.ولفت الصفدي إلى أن بلاده فخورة بالمستوى الرفيع الذي وصلت إليه العلاقات الثنائية بين البلدين التي وصفها بالتاريخية والمتجذرة، منوهًا بحرص الملك عبدلله الثاني وخادم الحرمين الشريفين على تطويرها.وأكّد أنّ التنسيق البرلماني المشترك مع المملكة متواصل وفي أعلى مستوياته.بدوره أكّد السفير السديري عمق العلاقات السعودية الأردنية وأهمية التكاتف والتعاضد بين البلدين الشقيقين، مشيرًا إلى أنّ هناك تنسيقًا وتشاورًا متواصلًا بين قيادة البلدين، بما يعزز العلاقات الثنائية ويدفع بها قدماً إلى الأمام ، ويخدم القضايا ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //18:00ت م0157