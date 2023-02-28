الخرج 08 شعبان 1444 هـ الموافق 28 فبراير 2023 م واسالتقى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز محافظ الخرج في مقر المحافظة اليوم, الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة مشاريع الترفيه السعودية المهندس عصام الجبير والفريق المرافق.واطلع سموه على عرض موجز لأبرز مشاريع الشركة المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، التي تعد إحدى مبادراته لدعم أحد القطاعات الحيوية في الاقتصاد الوطني وهو قطاع الترفيه, منوهاً بدعم واهتمام القياده الحكيمة للارتقاء بجودة الحياة في القطاعات الحيوية.وفي الختام قدم سمو محافظ الخرج شكره لمنسوبي شركة مشاريع الترفيه السعودية, متمنياً لهم مزيداً من التوفيق والنجاح.حضر اللقاء رئيس بلدية الخرج المهندس خالد الزيد وعدد من وكلاء البلدية.// انتهى //18:24ت م0161