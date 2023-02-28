تبليسي 08 شعبان 1444 هـ الموافق 28 فبراير 2023 م واسالتقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جورجيا سلمان بن عبدالرحمن آل الشيخ، عضو البرلمان رئيس لجنة الاقتصاد القطاعي والسياسة الاقتصادية رئيس لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الجورجية ديفيد سونغولاشفيلي، وذلك في مكتبه بالبرلمان، اليوم.وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //18:42ت م0163