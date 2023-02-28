الرياض 08 شعبان 1444 هـ الموافق 28 فبراير 2023 م واسدشّن معالي رئيس جامعة الملك سعود الدكتور بدران بن عبد الرحمن العمر اليوم, ورشة عمل تجديد الاعتماد الأكاديمي المؤسسي الثاني للجامعة 2024م التي نظمتها عمادة التطوير والجودة، بحضور عدد من مسؤولي الجامعة، ولجان العمل المشاركة في استعدادات الجامعة لتجديد الاعتماد الأكاديمي المؤسسي الثاني.وبدأت ورشة العمل بكلمة لعميد عمادة التطوير والجودة الدكتور مبارك القحطاني أوضح خلالها أن عمادة التطوير والجودة تسير وفق خطة عمل محددة تتضمن إقامة عدد من ورش العمل والاجتماعات الدورية، والدعم المتصل لجميع الكليات والجهات ذات العلاقة بتجديد الاعتماد الأكاديمي المؤسسي للجامعة.بعد ذلك قدمت ورقة عمل تضمنت المعايير وخطة العمل المزمع تنفيذها، وآليات العمل بين اللجان وفرق العمل، ومراحل العمل خلال المرحلة القادمة.واختتم رئيس الجامعة فعاليات ورشة العمل بتدشين أعمال اللجان وفرق العمل المشاركة في تجديد الاعتماد الأكاديمي المؤسسي للجامعة.// انتهى //18:59ت م0166