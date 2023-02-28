جدة 08 شعبان 1444 هـ الموافق 28 فبراير 2023 م واس‎‎التقى وفد الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي, الذي يقوم بزيارة الصومال اليوم، بوزير الداخلية والشؤون الفيدرالية في الصومال، أحمد معلم فقي، وكبار مساعديه.وقدّم الوزير الصومالي شرحًا للأوضاع الإنسانية والأمنية في البلاد, والجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة الصومالية لمكافحة الإرهاب, وبناء السلام وإعادة الاستقرار للمناطق المحررة, وتحسين الأوضاع الإنسانية، وخاصة في ضوء آثار الجفاف الذي ضرب عددًا من أقاليم الصومال.من جهته أشاد الأمين المساعد للشؤون الإنسانية والثقافية والاجتماعية السفير طارق علي بخيت، بالجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة الصومالية لتقديم الخدمات في المناطق المحررة وللمتضررين من آثار الجفاف، مؤكداً التزام المنظمة بمواصلة جهودها الإنسانية والتنموية في البلاد بالتنسيق مع الشركاء الدوليين، وخاصة مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.// انتهى //19:43ت م0168