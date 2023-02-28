إسلام آباد 08 شعبان 1444 هـ الموافق 28 فبراير 2023 م واسأكدت وزير الدولة للشؤون الخارجية الباكستانية حنا رباني كهر حرص بلادها على تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية مع دولة الكويت، في جميع مجالات الاهتمام المتبادل وخاصة الاقتصاد والتجارة والصحة، والقوى العاملة الماهرة، والأمن الغذائي.صرحت بذلك خلال مشاركتها اليوم في حفل أقامته وزارة الخارجية الباكستانية بمناسبة مرور ستين عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين باكستان ودولة الكويت.وأضافت أن البلدين يتمتعان بعلاقات أخوية عريقة تضرب جذورها في عمق التاريخ، حيث وقفا جنباً إلى جانب في كل المحن والأوقات الصعبة، ولديهما رغبة مشتركة في الارتقاء بهذه العلاقات إلى آفاق أرحب وأوسع من التعاون الثنائي.// انتهى //19:47ت م0170