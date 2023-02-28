إسلام آباد 08 شعبان 1444 هـ الموافق 28 فبراير 2023 م واسلقي أربعة عمال مصرعهم وأصيب ثلاثة آخرون, جراء هجوم شنه مسلحون مجهولون اليوم بالأسلحة الرشاشة على عمال يعملون في منجم للفحم الحجري, بمقاطعة هارناي بإقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.وأوضحت الشرطة المحلية أنّ المسلحين نجحوا في الفرار من الموقع بعد شن الهجوم، مضيفةً أنّ قوات الأمن هرعت إلى موقع الهجوم، وتم نقل الضحايا إلى المستشفى.ولم تعلن حتى الآن أي جهة المسؤولية، فيما أكّد رئيس وزراء حكومة إقليم بلوشستان عبدالقدوس بيزنجو, عزم حكومته على ملاحقة العناصر الإرهابية والقضاء على ظاهرة الإرهاب في الإقليم.// انتهى //19:48ت م0171