الرباط 08 شعبان 1444 هـ الموافق 28 فبراير 2023 م واسالتقى رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش بالرباط اليوم، المستشار الفيدرالي النمساوي كارل نيهامر، الذي يزور المغرب حالياً.وأعرب الجانبان خلال اللقاء عن إرادتهما المشتركة لإقامة حوار إستراتيجي بهدف تعميق مجالات التعاون القائمة، وتطوير سبل جديدة للتعاون، وخلق مشاريع مشتركة في المجالات الاقتصادية والطاقية، وعقد منتديات اقتصادية بغية تشجيع تبادل الخبرات بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين.كما أكّدا عزمهما على تعزيز تعاونهما في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وإعادة المهاجرين غير الشرعيين، واتخاد إجراءات مشتركة ضد محفزات الهجرة غير الشرعية.// انتهى //19:49ت م0172