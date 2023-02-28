نجران 08 شعبان1444 هـ الموافق 28 فبراير 2023 م واسعقدت الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة نجران بمقرها اليوم، اجتماعًا مشتركًا، مع الشؤون الصحية بالمنطقة، تحت شعار "تنمية الحركة الاقتصادية والاستثمارية في القطاع الصحي بنجران"، بحضور رئيس مجلس إدارة الغرفة بدر المعجل، والمدير العام لصحة المنطقة الدكتور إبراهيم بني هميم.واستعرض الاجتماع تحديد الفرص الاستثمارية المتاحة والواعدة في القطاع الصحي بالمنطقة، كما ناقش كيفية تنمية الحركة الاقتصادية والاستثمارية بنجران، ودور الجهتين في تهيئة البيئة الاستثمارية الجاذبة للمستثمرين، وتقديم جميع الإمكانات المتاحة لجذب المستثمرين لتحقيق التنمية الشاملة، وتحسين جودة الحياة بالمنطقة في ضوء رؤية المملكة 2030.// انتهى //20:00ت م0173