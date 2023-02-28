الخرطوم 08 شعبان 1444 هـ الموافق 28 فبراير 2023 م واستلقّى رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، دعوة من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموّاً في الفترة 4 إلى 9 من مارس المقبل والذي يشارك فيه رؤساء الدول والحكومات، المُقام بالعاصمة القطرية الدوحة.وسيشكل المؤتمرُ فرصةً للبلدان الأقل نموّاً للالتقاء ومناقشة تبني برنامج العمل التالي (2021-2030)، بناءً على الدروس المُستفادة من تنفيذ برنامج عمل إسطنبول السابق.// انتهى //20:01ت م0174