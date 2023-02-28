الرباط 08 شعبان 1444 هـ الموافق 28 فبراير 2023 م واسأغلقت البورصة المغربية اليوم على ارتفاع في التعاملات، مسجلًا مؤشرها الرئيس (مازي) تقدمًا بنسبة 0.67%، ليصل عند 10.907,51 نقطة.وارتفع مؤشر أداء الشركات المدرجة في البورصة بنسبة 0.62%, ليستقر عند 874,86 نقطة، كما سجل مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف، ارتفاعًا بنسبة 0.33%, بمجموع 827,04 نقطة.وفيما يخص المؤشرات الدولية، فقد أغلق مؤشر "سي إس إي موروكو" على ارتفاع بنسبة 0.58%, بمجموع 9.970,85 نقطة.وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 51 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 570 مليار درهم.// انتهى //20:02ت م0176