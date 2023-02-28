اقتصادي / بورصة المغرب تغلق على ارتفاع
الثلاثاء 1444/8/8 هـ الموافق 2023/02/28 م واس
الرباط 08 شعبان 1444 هـ الموافق 28 فبراير 2023 م واس
أغلقت البورصة المغربية اليوم على ارتفاع في التعاملات، مسجلًا مؤشرها الرئيس (مازي) تقدمًا بنسبة 0.67%، ليصل عند 10.907,51 نقطة.
وارتفع مؤشر أداء الشركات المدرجة في البورصة بنسبة 0.62%, ليستقر عند 874,86 نقطة، كما سجل مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف، ارتفاعًا بنسبة 0.33%, بمجموع 827,04 نقطة.
وفيما يخص المؤشرات الدولية، فقد أغلق مؤشر "سي إس إي موروكو" على ارتفاع بنسبة 0.58%, بمجموع 9.970,85 نقطة.
وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 51 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 570 مليار درهم.
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