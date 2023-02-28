القدس المحتلة 08 شعبان 1444 هـ الموافق 28 فبراير 2023 م واسوثقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مساء اليوم، اعتداءات للمستوطنين على قرية مادما جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، تخلل ذلك إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار والقنابل الغازية صوب الفلسطينيين، لتوفير الغطاء للمستوطنين لتنفيذ اعتداءاتهم.وفي السياق ذاته أفاد نادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت أربعة فلسطينيين في قرية كفر مالك شرق رام الله.وفي القدس المحتلة ارتفع عدد المنازل التي هدمتها قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، إلى ثلاثة منازل، بعد هدم منزل في بلدة سلوان، وفق ما ذكر مركز معلومات وادي حلوة في القدس.// انتهى //20:03ت م0177