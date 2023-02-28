الرياض 08 شعبان 1444 هـ الموافق 28 فبراير 2023 م واسنظمت وزارة التجارة اليوم ، ورشة عمل "الرقابة الاستباقية والتحقق من الأسواق" بمشاركة مسؤولي الرقابة التجارية وحماية المستهلك بدول مجلس التعاون، وبالتنسيق مع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.وتستمر الورشة على مدى ثلاثة أيام ، وتناقش عدداً من المواضيع المتعلقة بحماية المستهلك، من أبرزها المفاهيم والآليات الحديثة في الرقابة التجارية، وامتثال المنشآت التجارية، والتطورات الحديثة في الرقابة الرقمية، وبرامج الاستدعاء وسحب المنتجات الحديثة.كما تشتمل ورشة العمل تطبيقات عملية وزيارات ميدانية للجهات الرقابية.وقدمت المملكة ممثلة بوكالة حماية المستهلك بالوزارة خلال الورشة عرضاً يلخص تجربتها في مجال حماية المستهلك، كما قدمت دولتا الكويت والإمارات العربية المتحدة عرضين مماثلين.// انتهى //20:30ت م0178