الرياض 08 شعبان 1444 هـ الموافق 28 فبراير 2023 م واستنظم هيئة الأزياء الخميس المقبل لقاءً مفتوحاً افتراضياً بعنوان "فعاليات هيئه الأزياء"، تلتقي خلاله بالمهتمين بالقطاع، والتجارة بالتجزئة، إلى جانب المهتمين بحضور الفعاليات من مختلف شرائح المجتمع؛ للتعريف بالفعاليات التي تنظمها الهيئة على مدار العام، والفائدة منها، إلى جانب أثرها على المجتمع، وتأثيرها اقتصادياً.وسيركز اللقاء على عدة محاور، تشمل نبذةً تعريفية عن دور وأهداف الهيئة متضمنةً رؤيتها ورسالتها وأهدافها الإستراتيجية نحو تطوير القطاع، إلى جانب أهداف الهيئة من إقامة الفعاليات المتخصصة، واستعراض لأنواع الفعاليات التي تنظمها على مدار العام ومنها الفعاليات المقامة بحد ذاتها كمستقبل الأزياء الذي يقام سنوياً، أو الفعاليات التي تندرج تحت برامج الهيئة مثل 100 براند سعودي، إضافةً إلى أماكن إقامة الفعاليات ومنها المحلية والعالمية، وكذلك أثر إقامة هذه الفعاليات.ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة من اللقاءات المفتوحة التي دأبت هيئة الأزياء على تنظيمها، كنافذة اتصالية مفتوحة مع مجتمع الأزياء بالمملكة، وذلك بهدف تعريفهم بأنشطة الهيئة وبرامجها، وإستراتيجيتها الرامية إلى تطوير القطاع، وتمكين المواهب المحلية، والارتقاء بقطاع الأزياء في المملكة ليسجل حضوره عالمياً، ويكون مسهماً في الناتج المحلي، ومستداماً.// انتهى //20:35ت م0179